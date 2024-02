Crescono le partite Iva ma alcuni settori sono in sofferenza

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il 2020 il popolo delle partite Iva è tornato ad aumentare e oggi abbiamo una platea di 5 milioni di iscritti. Una cifra che però resta rimane lontana dai 6,2 milioni registrati agli inizi del 2004. Il dato è stato analizzato dall’Ufficio studi della Cgia, che evidenzia come alcune categorie appartenenti al mondo del lavoro autonomo non godano di buona salute. In particolare i lavoratori autonomi “classici”, come gli artigiani, i piccoli commercianti e gli agricoltori.

