Manera “Birra Peroni da sempre vicina al mondo dello sport”

MILANO (ITALPRESS) – Birra Peroni “è da sempre vicina al mondo dello sport: abbiamo iniziato 18 anni fa con il mondo del rugby” e “abbiamo anche una partnership con la Dinamo Sassari di basket”, poi “lo scorso anno siamo stati sponsor della Ryder Cup che per la prima volta si è svolta in Italia ed è stato un grandissimo successo”: a dirlo Viviana Manera, direttrice marketing di Birra Peroni, in un’intervista all’agenzia Italpress “Recentemente abbiamo lanciato una partnership pluriennale con Scuderia Ferrari, di cui siamo estremamente orgogliosi” perché siamo “due eccellenze che hanno fatto grande l’Italia nel mondo”.

