Malak Erriouiche, Angelica Costantino, Filippo Ardigò e Tea Ghignatti sono i quattro studenti della quarta aes-com che hanno realizzato il logo 2024 della 14^ edizione della Corsa Rosa in programma domenica 17 marzo con partenza dal parco delle Colonie Padane.

Nell’occasione i ragazzi del corso di Comunicazione del Liceo Anguissola hanno ricevuto dalla presidente Uisp, Anna Feroldi, la maglia e lo zaino con stampato il logo che loro stessi hanno spiegato nell’incontro organizzato in Aula Magna, evento diventato ormai una costante per l’istituto che orami da diversi anni partecipa alla realizzazione il logo.

Gli studenti hanno rappresentato un donna che si oppone alla violenza, provando a rappresentare l’identità e i valori della Corsa Rosa. “Ci siamo concentrati e impegnati molto poiché un logo ben progettato può diventare un potente strumento di sensibilizzazione e sostegno per le donne vittime di violenza, ispirando cambiamento e solidarietà” ha spiegato Tea, mentre Malak è entrata nel dettaglio grafico dell’arte e nella simbologia del disegno definito non solo un logo “ma un vero e proprio percorso e unione di pensieri. Il nostro disegno raffigura una donna che nell’atto della corsa lascia dietro di se una scia di fiori“.

Ad ogni tratto del disegno un significato simbolico “Come il fiore sboccia con eleganza, così anche le donne rivelano la loro forza intrinseca attraverso lo sport. Questo logo incarna la bellezza della femminilità, intrecciata con la determinazione e la resilienza delle donne nell’ambito sportivo. Che questo simbolo ispiri e celebri la delicatezza e la forza delle donne nel mondo dello sport”.

“Originale e molto attuale” ha commento Anna Feroldi che si è complimentata con i ragazzi per il lavoro svolto e che ha spiegato come il logo della Corsa Rosa potrà estendere il loro messaggio sul territorio.

Intenso e toccante il momento in cui gli studenti del Comitato “L’amore non distrugge” hanno letto brani da loro scelti sull’importanza dello sport per l’emancipazione femminile e il benessere della donna. I ragazzi stanno lavorando al progetto regionale “A scuola contro la violenza sulle donne” e prossimamente andranno alla media Virgilio a proporre in modalità peer to peer alcune letture sul tema.

Durante la mattinata il dirigente reggente Daniele Pitturelli, con gli assessori alle fragilità Rosita Viola e allo sport Luca Zanacchi e la presidente Uisp Feroldi hanno inaugurato anche la nuova veste dell’aula magna della scuola con il nuovo video wall a tre pannelli utilizzato per la prima volta per l’occasione.

