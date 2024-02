Medicina digitale, Papa (Fomed) “Scegliere best practice per le cure”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi si parla di medicina digitale, le tecnologie sono sviluppate in tutto il mondo con alta qualità. E’ compito delle istituzioni e della ricerca scientifica scegliere quelle certificate e in grado di dare risposte per la salute”. Così Vincenzo Papa, socio fondatore FoMeD, a margine del convegno “I servizi di telemedicina nella medicina del territorio”, promosso dalla Fondazione italiana di medicina digitale nel capoluogo siciliano.

