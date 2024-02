Mercato immobiliare in calo

ROMA (ITALPRESS) – Mercato immobiliare in flessione in Italia. Nel secondo trimestre del 2023, sono quasi 235mila e 700 le convenzioni notarili di compravendita, il 13,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che il calo interessa il settore abitativo, con variazioni negative superiori alla media nazionale nel Nord Ovest (-19,3%) e al Centro (-17%); più lieve la discesa nel Nord-est, Sud e Isole.

