Pensioni, accordo tra Italia e Albania

ROMA (ITALPRESS) – I governi di Italia e Albania hanno firmato un”Accordo di sicurezza sociale”. L’intesa regolerà le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma nei due Stati. L’accordo è stato firmato alla Farnesina dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani con il Ministro per l’Europa e gli Esteri dell’Albania, Igli Hasani. Secondo Tajani, “l’intesa darà a tutti i lavoratori italiani e albanesi certezza sul loro futuro pensionistico, garantendo parità di trattamento in Italia e in Albania”.

fsc/gsl

