Sicilia, Pnrr. Maisano “Rispettato tutte le scadenze e 100% obiettivi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sul PNRR ad oggi abbiamo rispettato tutte le scadenze, siamo al 100% degli obiettivi prefissati. Ci siamo anche già portati avanti. Per noi non è solo realizzare le infrastrutture o mettere personale lì ad operare, la vera sfida è arrivare con un modello organizzativo-gestionale funzionante”. Così Massimiliano Maisano, referente unico PNRR Missione 6 per la Regione siciliana, a margine del convegno “I servizi di telemedicina nella medicina del territorio”, promosso da FoMeD che si è svolto oggi a Palazzo Steri, sede del rettorato dell’Università degli studi di Palermo e patrocinato insieme agli enti per il diritto allo studio universitario (Ersu) di Palermo e di Messina.(ITALPRESS).

xd6/trl