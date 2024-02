L’Aula Magna dell’istituto Itis Torriani ha ospitato un incontro sulla complessa storia del confine orientale, per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo: “Il confine orientale, le Foibe, l’esodo” il titolo della conferenza, disponibile anche in streaming, è legata alla giornata del ricordo.

Relatore della conferenza, il professor Federico Tenca Montini, ricercatore storico Università di Trieste, Teramo e Zagabria e per l’Istituto Regionale per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia.

È autore di vari contributi scientifici su riviste italiane ed estere, di una monografia sulla rappresentazione pubblica delle foibe e di vari articoli di disseminazione in italiano e croato. Attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Trieste e collabora con varie realtà appartenenti alla Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, l’evento, e funge anche da lezione all’interno del percorso in preparazione al Viaggio della memoria 2024 che porterà gli alunni di 14 scuole della provincia , nel mese di aprile, a Gorizia/Nova Gorica, città divise diventate poi simbolo dell’Unione Europea; nella città di Lubiana, capitale della Slovenia, e al sacrario-memoriale del campo per civili jugoslavi, gestito dal Regio Esercito Italiano a Gonars, in provincia di Udine e al Sacrario militare della prima guerra mondiale a Redipuglia.

© Riproduzione riservata