Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo annuncia la sua candidatura per le prossime amministrative in programma a giugno. Per il primo cittadino, eletto per la prima volta il 25 maggio 2014, si tratterebbe del terzo mandato.

L’annuncio in una lettera ai cittadini nella quale scrive di voler proseguire con “un impegno civico portato avanti da persone che ancora vogliono mettersi a disposizione della propria comunità”.

Su quanto fatto nei dieci anni di mandato, Mariani parla di “risultati importanti in vari settori, dalle opere pubbliche, al sociale, alla scuola, alle iniziative culturali, allo sport, ai rapporti con le associazioni e le attività produttive. Questo pensiamo, con grande umiltà – prosegue il sindaco di Stagno – sia il modo di mettersi a disposizione del cittadino con trasparenza, competenza e propensione all’ascolto dei bisogni, lasciando nel cassetto qualsiasi bandiera”.

La missiva prosegue con uno sguardo al futuro “Ovviamente come succede dopo due mandati amministrativi, parte del gruppo proseguirà nel suo lavoro e parte sarà costituito da altri membri, persone nuove che arricchiranno il gruppo stesso con nuove idee e proposte, consentendo una crescita ed un confronto sempre più proficuo”.

In calce tutti i nomi che andranno a comporre la lista “Idee in Comune” con “l’obiettivo di rendere il nostro paese al passo coi tempi in servizi, infrastrutture e benessere sociale”.

Accanto a Roberto Mariani, candidato sindaco, scendono in campo Milen Antonioli, Alessandro Feraboli, Antonia Miglioli, Simona Brunelli, Marta Fodaro, Mario Pagliari, Elena Cattadori, Massimo Franzini, Manuela Pagliari, Elisa Ceruti, Gianluca Lupi e Antonio Pini.

