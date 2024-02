L’evento Energiadi si terrà presso la scuola secondaria di I^ grado “M.G.Vida” da venerdì 23 febbraio (ore 16) a domenica 25 febbraio (ore 12.30). La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza.

Durante le tre giornate la scuola “media” Marco Gerolamo Vida dell’ Istituto Comprensivo Cremona Tre si trasformerà in una piccola centrale di elettricità, grazie all’evento “Energiadi”, promosso da Social Ice Aps Milano e sostenuto sul territorio dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona.

La maratona di 52 ore avrà lo scopo di produrre la maggior quantità di energia pedalando su 5 Spinbike Energy System, 2 Hand Energy System (azionabili a mano) e 2 Smart Energy System (postazioni inclusive a pedali) e trasformando la nostra energia in energia elettrica; chi raggiungerà i punteggi maggiori, tra le scuole partecipanti, concorrerà alla suddivisione del montepremi che “Energiadi” mette a disposizione delle scuole.

È un progetto di scuola aperta alla cittadinanza, di sensibilizzazione ambientale sui temi energetici e in generale sulla sostenibilità ambientale. La scuola resterà infatti aperta al pubblico per tutto il week end fino a mezzanotte nelle giornate di venerdì 23 febbraio e sabato 24 febbraio nonchè la domenica mattina del 25 febbraio fino a mezzogiorno.

La Scuola media M.G.Vida di via San Lorenzo 4 ospiterà per tutto il weekend una serie di eventi aperti alla cittadinanza che accenderanno un focus su didattica, sport, inclusione, socializzazione, creatività e sostenibilità per la quale si potrà contribuire pedalando. L’energia pulita che verrà accumulata sarà impiegata per progetti ed iniziative sempre diversi ogni anno.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Cremona Tre in via San Lorenzo, 4 a Cremona.

L’evento, al quale hanno aderito diverse importanti realtà del territorio è patrocinato dal Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata