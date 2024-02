ROMA (ITALPRESS) – In Italia il 52% degli adolescenti sostiene di aver subito comportamenti lesivisi o violenti all’interno della coppia: chiamate insistenti per ricevere la posizione, insulti e ricatti per ottenere foto intime. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, dagli 11 ai 17 anni anni ne parlano in questo servizio.

