Tra fughe in avanti e inviti a temporeggiare da parte soprattutto di Fratelli d’Italia, il candidato sindaco in pectore del centrodestra Alessandro Portesani ribadisce ancora una volta il suo punto fermo alla base di qualsiasi apparentamento, dichiarato fin dalla presentazione ufficiale del suo progetto politico: garanzia, da parte delle forze politiche, di una completa condivisione di tutti i punti programmatici che stanno alla base di “Novità a Cremona”.

“Sono grato che le segreterie territoriali abbiano espresso apprezzamento per il progetto Novità a Cremona e fiducia verso la mia persona”, si legge in una nota diffusa dallo stesso Portesani. “Stiamo lavorando intensamente con i partiti di centro destra alla stesura del programma di coalizione. Confido che mentre le segreterie regionali ultimeranno le loro valutazioni, saremo in grado di definire il programma della coalizione.

Se i punti programmatici di Novità a Cremona saranno accolti pienamente, potremo confermare l’apparentamento”.

“Solo a quel punto – conclude il portavoce di ‘Novità a Cremona’ – la coalizione potrà esprimere unitariamente il nome del candidato sindaco”.

© Riproduzione riservata