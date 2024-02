Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, il pareggio sul campo dell’Ascoli: “E’ stata una partita sporca, interpretata non come sempre, con un inizio difficile. Poi siamo entrati in partita, abbiamo creato senza sfruttarle. L’avversario ci ha messo in difficoltà, avremmo dovuto essere più furbi e svegli. Non è andata come volevamo. Abbiamo fatto un punto importante, muoviamo la classifica”.

“Quando abbiamo provato a giocare in verticale non abbiamo avuto la forza di gestire la palla davanti. Meno brillanti del solito, ma le occasioni le abbiamo create. Non è stata la solita Cremonese, in questo senso comunque abbiamo fatto un passo indietro. Non dobbiamo demoralizzarci, continuiamo a lavorare”.

Sul cambio di Coda: “E’ una cosa normale, volevo più verticalità con Felix e Tsadjout, poteva essere un’arma, non a caso è arrivato comunque il gol annullato. Si va avanti”.

“Non c’è niente di facile – conclude Stroppa – la Cremonese deve fare la Cremonese, dobbiamo mettere le armi che abbiamo a disposizione, che sono tante. Andiamo avanti serenamente, perchè la squadra è eccezionale”.

