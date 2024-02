E’ stato lui a firmare l’Auditorium Giovanni Arvedi (per la cui bellezza e perfezione gli è stato assegnato il Compasso d’Oro ADI del 2016) ma anche l’Auditorium della Lilla Akademien in Svezia. All’Architetto Giorgio Palù (studio ArkPabi), soresinese di nascita, è stato consegnato dal Lions Club Soresina sabato pomeriggio nella Sala del Podestà a Soresina, il prestigioso Premio Genala 2024, intitolato allo statista Francesco Genala. Il riconoscimento, è stato consegnato dal presidente del sodalizio Luigi Arli. Un premio che si aggiunge a un importantissimo e ricco palma res per Palù che porta alta la bandiera e il nome di Cremona in tutto il mondo.

