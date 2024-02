Il Circolo di Cremona di Fratelli d’Italia ha organizzato sabato pomeriggio alle 18.30 al Teatro Monteverdi di via Dante la presentazione del libro “10 febbraio dalle foibe all’esodo”. Presente l’autore, il senatore di FdI Roberto Menia ma anche i vertici territoriali di FdI Marcello Ventura (anche consigliere regionale) e Stefano Foggetti. Un momento di riflessione, moderato da Francesca Morandi, su un tema attuale e estremamente importante. L’evento in occasione del ventesimo anniversario dell’istituzione della giornata del ricordo. “Le storie e le figure che questo libro raccoglie scavano nella memoria. Alcune sono conosciute, altre stavano nascoste ai più e riemergono dai cassetti dei ricordi di uomini e donne che sono ormai gli ultimi testimoni dell’italianità dell’Adriatico orientale” aveva detto Menia al lancio del volume “Storie che non si possono e non si debbono perdere, ma tramandare e affidare alla coscienza nazionale come insegnamento e monito. Storie di eroismo e di sofferenza, di morte e di vita, di stoicismo e di santità: un inno di italianità e di libertà. In platea anche Alessandro Portesani di “Novità a Cremona”.

© Riproduzione riservata