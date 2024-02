Tre milioni e 753mila euro per le strade provinciali di Cremona. E’ il finanziamento erogato da Regione Lombardia nell’ambito di un finanziamento complessivo di 50,1 milioni di euro per la manutenzione straordinaria in tutto il territorio regionale.

Lo stabilisce una delibera della Giunta approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano interventi programmati per il triennio 2024-2026.

1 milione e 93mila euro viene destinato al “risanamento e potenziamento del piano viabile” lungo tratti limitati di Codognese (sp 235) e Castelleonese (sp 415) oltre alla sp 14 Castelleone -Montodine alla sp 63 Casaletto di Sopra – Bottaiano.

Seguono tre lotti da 900mila euro ciascuno. Nel primo è compreso il risanamento entro il 2024 di alcuni tratti della sp10, della “Bassa” per Casalmaggiore e della via Giuseppina; nel secondo, che troverà attuazione nel 2025 ci sono tratti della sp 5 (Montodine – Casaletto Ceredano), della sp 20 (Castelleone – Casaletto Ceredano) e della sp 90 (Cassanese) oltre ad altri tratti della Castelleonese. Nell’ultimo lotto sono compresi interventi su sp 33 (Seniga – Isola Pescaroli), sulla 45bis Gardesana e sulla 498 Soncinese, anche questi previsti per il 2025.

“Investiamo risorse importanti – ha evidenziato il presidente Attilio Fontana – con la finalità di garantire l’efficienza delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che percorrono la rete stradale della Lombardia”.

“Finanziamo – ha affermato l’assessore Terzi – un totale di 52 interventi richiesti dalle Province coprendo integralmente i costi di realizzazione. I cittadini, le imprese, il sistema economico-sociale della Lombardia deve poter usufruire di strade adeguatamente manutenute, sicure e funzionali”.

“L’impegno di Regione Lombardia – ha proseguito Terzi – è costante: il finanziamento odierno si aggiunge ai 35 milioni di euro stanziati pochi mesi fa per la manutenzione e il monitoraggio dei manufatti provinciali come ponti, gallerie e sottopassi”.

“La responsabilità della manutenzione delle arterie provinciali è in capo appunto alle Province – ha sottolineato Terzi – ma come Regione abbiamo deciso di rinnovare il sostegno a questi enti fondamentali per la gestione del territorio. Da anni eroghiamo contributi finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture viabilistiche provinciali”.

© Riproduzione riservata