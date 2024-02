Un “Centro Nazionale per il trattamento delle Psicopatologie nell’Autismo e nelle Disabilità Intellettive”: è il progetto di Fondazione Sospiro di valenza internazionale. Allo scopo di accogliere e fornire trattamenti integrati per diminuire le psicopatologie e i disturbi intellettivi e del comportamento, un centro Nazionale in cui si prevede la realizzazione di una prima residenza a 10 Posti letto per l’accoglienza, il trattamento integrato e dimissione protetta.

Tra gli obiettivi del trattamento, la riduzione delle problematiche comportamentali di almeno il 70% rispetto alla frequenza/intensità/durata esibite al momento dell’ingresso e la formazione dei famigliari o degli operatori del servizio inviante per garantire una generalizzazione delle competenze ed un re-inserimento nella famiglia o nei servizi residenziali a più bassa intensità. L’avanzamento dei lavori della struttura è stato illusttato questa mattina in amministrazione provinciale a Cremona.

Il servizio di Simone Bacchetta

Intervistati Davide Nolli, progettista, e Giovanni Scotti, presidente Fondazione Sospiro

