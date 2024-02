“Serve valorizzare di più il Distretto dell’Innovazione, che già abbiamo in città”. Lo dice oggi Alessandro Portesani portavoce della lista civica Novità a Cremona. “Contestualmente è necessario lavorare per attrarre a Cremona centri di ricerca in tutti gli ambiti strategici e di eccellenza territoriale. Vanno assolutamente create nuove connessioni con le aziende cremonesi. C’è ancora molto da fare perché la nostra città diventi davvero una città universitaria”.

“Novità a Cremona – spiega Portesani- vede gli investimenti su giovani, università, e impresa come necessari per il futuro del nostro territorio. Sono indispensabili servizi e strutture a misura di giovani e studenti. Ricordo solo che secondo il report ‘La mobilità territoriale’, pubblicato dall’Istat, in provincia di Cremona i pendolari sono il 54,2% della popolazione, ovvero uno su due. Troppi. Qui i giovani devono poter sviluppare carriere e opportunità. Coltivare e mettere a frutto i loro talenti”, conclude il portavoce della civica cremonese.

