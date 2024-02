Classe 1924, tra i massimi esperti mondiali della pittura di Caravaggio, la cremonese Mina Gregori, professore emerito già ordinario di Storia dell’Arte medievale e moderna all’Università di Firenze, presidente della Fondazione Roberto Longhi, sarà insignita della cittadinanza benemerita da parte del Comune di Cremona.

La proposta passata in giunta oggi e firmata da tutti i capigruppo in consiglio comunale arriva dal consigliere Enrico Manfredini di Fare nuova la città. “E’ sempre stata legata alla sua città natale – ha spiegato Enrico Manfredini – dove torna spesso per ricongiungersi con la famiglia e per la quale ha dato contributi significativi nel campo dell’arte, come ad esempio l’attribuzione a Caravaggio del quadro San Francesco della Pinacoteca Comunale e ha curato anche le mostre su “I Campi e la cultura artistica cremonese nel 500”, organizzata nel 1985 e la mostra “Sofonisba Anguissola e le sue sorelle”, del 1994. La benemerenza le sarà consegnata proprio quest’anno in occasione dei suoi 100 anni”.

“Penso sia un riconoscimento doveroso – ha commentato l’assessore alla cultura Luca Burgazzi – per il suo impegno in passato ma anche per l’impegno di adesso, una studiosa attenta e attiva di cui Cremona deve essere orgogliosa”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata