Prima giornata, mercoledì, di Milano Moda Donna. La Milano Fashion Week non è solo un evento di settore ma rappresenta un momento importante anche economico soprattutto per la città: : Confcommercio stima un indotto di 70 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto al 2019, con 100mila presenze previste (+10%) di cui 65mila stranieri. “Eventi come la fashion week consolidano il rapporto tra Milano, l’Italia, la moda e il made in Italy, con uno scontrino medio atteso è di mille euro“, ha detto Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo economico e lavoro del Comune di Milano in conferenza stampa. Ha aperto la kermesse la sfilata di Iceberg, poi Fendi e la presentazione di Brunello Cucinelli che ha portato in scena capi dall’alta artigianalità italiana (fino a 50 ore di lavorazione per una maglia). Da Alberta Ferretti sono arrivate Eva Herzigova e una serie di influencer italiane ma (per ora) la grande assente è stata Chiara Ferragni, mentre la sorella Valentina era in prima fila da Fendi e da Etro.

E proprio da Etro (promossa la collezione di Marco de Vincenzo) un parterre ricchissimo di ospiti: Angelina Mango, “assediata” dai fan fuori dallo show, Miriam Leone, Bianca Balti e Gianmarco Saurino. La sfilata nella parte più nuova della città, sotto i grattacieli di Porta Nuova, una meraviglia della nuova Milano verticale. Fb

