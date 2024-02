Fondazione Cariplo, Biondi “Importante investimento sui giovani”

MILANO (ITALPRESS) – Per le attività 2024 nel settore della ricerca, Fondazione Cariplo ha individuato tre elementi chiave nella sua strategia: giovani, multidisciplinarietà e cercare di colmare le disuguaglianze. Ne ha parlato Andrea Biondi, coordinatore della sottocommissione ricerca di Fondazione Cariplo: “giovani significa investimento nelle risorse umane e attrattività per le persone che possono e devono ritornare nel nostro territorio e in istituzioni di ricerca”.

