In attesa dello sciopero nazionale annunciato per domani, venerdì 23 febbraio dalle 00:00 alle 23:59, i pendolari e gli studenti fuori sede che hanno deciso di anticipare il rientro, hanno dovuto fare i conti con pesanti ritardi di Trenord.

La linea Milano – Bozzolo ha vissuto un pomeriggio di disagi, culminato in 70′ di attesa per i viaggiatori in partenza dal comune mantovano alle 19:05 e 34′ minuti di ritardo per coloro che avrebbero voluto partire da Milano Centrale con il treno delle 19:15. Quasi mezz’ora il ritardo accumulato dal convoglio regionale partito da Milano Porta Garibaldi alle 18:36.

Ritardi, seppur più contenuti, hanno interessato anche le linee Cremona – Brescia e Cremona – Treviglio, in una giornata che potrebbe essere solo l’antipasto del venerdì, per la proclamazione di uno sciopero nazionale da parte del sindacato “Si Cobas” che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Trenord fa sapere attraverso i propri canali che “Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso il link: www.trenord.it/trenigarantiti”.

