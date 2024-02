A2A cresce in Sicilia e accompagna i cittadini verso il libero mercato

PALERMO (ITALPRESS) – Favorire una corretta informazione sulle opportunità della concorrenza nel mercato dell’energia elettrica e potenziare, di conseguenza, la propria presenza in Sicilia: è l’obiettivo di A2A che, attraverso la controllata A2A Energia, si è aggiudicata alle recenti aste per il Servizio a Tutele Graduali i lotti per la fornitura – a partire dal 1° luglio – dei clienti domestici non vulnerabili delle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta. Il numero delle utenze servite da A2A nell’Isola sale così a 260.000. Andrea Cavallini, presidente e Amministratore Delegato di A2A Energia, ne ha parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede palermitana dell’Italpress.

