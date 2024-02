Dacia Spring, l’elettrica che piace agli italiani

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo design, nuovo motore ma senza alzare il prezzo. E’ questo il dna della seconda generazione della Dacia Spring, la quinta auto elettrica più venduta nel nostro Paese. Nel 2023 l’hanno scelta in 2.267, anche grazie al prezzo attorno ai 20mila euro, ma non solo. La nuova Spring ha un design che la avvicina all’ultima generazione di Duster ed è disponibile in 6 tinte. Due gli allestimenti così come i motori: Expression ed Extreme per la nuova versione da 65 cavalli, mentre per la classica da 45 cavalli è disponibile solo la Expression.

Con il propulsore più potente, l’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari richiede meno di 14 secondi, che salgono a venti con il motore da 45 cavalli. Il peso è comunque contenuto, meno di una tonnellata, determinando un consumo al di sotto dei 14,6 kilovattora ogni 100 chilometri, sfruttando le capacità della batteria da 26,8 kilovattora. Tutto ciò genera un’autonomia superiore a 220 chilometri in tutte le versioni, che è più che sufficiente per i clienti Spring, che percorrono in media 37 chilometri al giorno. Per la ricarica, la soluzione più rapida è quella in corrente continua da 30 chilovattora, che consente di passare dal 20 all’80% di carica in appena 45 minuti.

tvi/gtr

© Riproduzione riservata