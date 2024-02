Terza giornata della moda femminile a Milano. In città i grandi nomi della musica (Ghali da Gucci, Kanye West da Marni) ma anche dello sport. Uno su tutti Rafael Leão, il calciatore del Milan in prima fila (coloratissimo) da Marni. A tenere banco è stata la sfilata di Versace, con Fedez in prima fila. Ma non solo, anche quella di Gucci, la seconda femminile di Sabato de Sarno. In passerella la seconda collezione femminile del designer: «Ho voluto cogliere lo straordinario dove si dà per scontato che si trovi l’ordinario», ha detto il direttore creativo, molto applaudito a fine show da star internazionali.

Spazio alla sartorialità in capi da tutti i giorni. I cappotti maschili sono completati da una colata di paillettes sfumate. Una luminosità resa unica da un grande lavoro sartoriale. E sabato tocca a Dolce&Gabbana con una collezione, pare, ispirata al tuxedo.

