Schifani “Tajani ha tracciato futuro della continuità di Forza Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra che Antonio Tajani abbia tracciato il futuro della continuità di Forza Italia. Oggi abbiamo ribattezzato un grande leader nel solco della grandezza di Silvio Berlusconi. Una relazione completa, profonda, che ha toccato tutti i vari temi e i valori del nostro grande partito. In lui si manifesta sempre di più il grande interprete della continuità dei valori di Forza Italia”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del congresso nazionale di Forza Italia in corso a Roma. “Non solo sono fortemente contento, ma a volte mi sono anche commosso per i suoi passaggi, per la convinzione e per i valori di unità. Forza Italia esce da questo congresso sempre più unita al proprio interno. È una grande squadra, è la famiglia di tutti e questa sarà la nostra forza. Forza Italia”, aggiunge. xb1/vbo/gtr

© Riproduzione riservata