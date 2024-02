Unicredit Start Lab, Bongiovanni “Importante iniziativa di confronto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Iniziative di confronto sulle possibili opportunità di crescita e sviluppo per il mondo d’impresa sono sempre ben accette. Ogni piccola e media impresa, come anche ogni start-up, ha bisogno di informazione e in questo frangente il supporto di istituzioni come Unicredit è fondamentale; successivamente tocca all’imprenditore, in base alle informazioni che possiede e agli strumenti che il territorio gli mette a disposizione, fare le sue scelte”. A sottolinearlo è Sebastiano Bongiovanni, presidente della Piccola industria di Confindustria Sicilia.

