“Stadio di altra categoria, pubblico di altra categoria e mi auguro che anche le due squadre che scenderanno in campo dimostrino di essere di un’altra categoria”: con queste parole Giovanni Stroppa ha iniziato la conferenza stampa della vigilia. Anche l’allenatore della Cremonese sa che oggi allo Zini si respirerà profumo di Serie A.

I grigiorossi e il Palermo sono probabilmente le due squadre più in forma della Serie B, sono i numeri a dirlo. Bianchetti e compagni nel 2024 sono imbattuti in campionato, avendo ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle sei giornate disputate. Non solo, in questi sei turni i grigiorossi hanno incassato solamente un gol, confermandosi la squadra con la miglior difesa del torneo.

Anche i numeri degli ultimi mesi dei siciliani sono impressionanti. La squadra di Corini, infatti, ha conquistato quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque uscite e ha addirittura messo a segno 25 gol nelle ultime dieci giornate. In campo quindi si sfideranno due squadre che stanno vivendo un grande momento e che non si vogliono fermare. Per il pubblico lo spettacolo dovrebbe essere assicurato, almeno stando a questi dati.

Riguardo le formazioni che scenderanno in campo, i due allenatori non si sono sbilanciati in conferenza stampa. Per quanto riguarda la Cremonese, il sistema di gioco sarà il consueto 3-5-2 con Jungdal a difendere la porta. In difesa dovrebbero partire titolari Antov, Ravanelli e Bianchetti, con Sernicola e Johnsen sulle due fasce. A centrocampo Castagnetti e Falletti dovrebbero essere sicuri del posto, mentre sarà ballottaggio tra Abrego e Pickel, con quest’ultimo favorito. In attacco spazio a bomber Coda con l’ex della partita Vazquez.

4-3-3 per il Palermo di Corini, con Pigliacelli in porta. In difesa Diakité, Ceccaroni, Nedelcearu e Aurelio. A centrocampo Segre, Gomes e Ranocchia. Tridente d’attacco composto da Di Mariano, Brunori e Di Francesco.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata