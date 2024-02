Vasto cordoglio nel mondo sportivo per la morte di Emiliano Magni, il motociclista 32enne travolto ieri pomeriggio in via Bergamo a seguito del tamponaento tra due auto. Anche l’US Cremonese gli dedica un ricordo, pubblicando sul proprio sito l’immagine di lui bambino con la maglia grigiorossa, ai tempi in cui militava nelle giovanili, negli anni tra il 2002 il 2011.

La formazione della Primavera scenderà in campo a Renate con il lutto al braccio.

