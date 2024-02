Franco Vazquez, fantasista grigiorosso, ha commentato il pari arrivato contro il Palermo: “Credo che sia stata una partita spettacolare. Siamo partiti bene, poi l’episodio cambia tutto, però ci abbiamo creduto fino alla fine. Anche in dieci abbiamo creato tanto. Avremmo voluto vincere, ma per com’è andata la partita va bene così”.

Sull’arrivo di Stroppa: “E’ importante per noi, è cambiato molto dal suo arrivo. Devo sacrificarmi per giocare, devo correre, devo pressare come fanno tutti. In questo calcio moderno è così, ogni volta che devo giocare devo fare bene.

Infine sul Palermo: “Ha una squadra interessante, ci ha messo in difficoltà. E’ una squadra che gioca fino alla fine, anche per i tifosi. Ovviamente per me era una partita speciale, ho vissuto tanti momenti belli con la loro maglia. Rivederli è stato molto bello, spero che anche loro possa arrivare fino alla fine in corsa per la promozione”.

