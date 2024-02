AEROITALIA SMI ROMA – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 3-1 (17-25 / 25-23 / 25-17 / 25-22)

Roma: Bechis (K), Bici 26, Ciarrocchi 4, Correa 15, Rivero 13, Melli 1, Valoppi (L), Schwan 3. Non entrate: Madan Rosales, Ferrara (L), Rucli, Muzi. All. Cuccarini-Tortorici.

Casalmaggiore: Hancock 2, Smarzek 17, Lohuis 14, Manfredini 8, Lee 25, Perinelli (K) 2, De Bortoli (L), Colombo 1, Faraone, Cagnin 3, Obossa 1, Avenia. Non entrate: Edwards, Baccarini (L). All. Pintus-Moroni.

ROMA. Non bastano alla Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore i 25 punti di Simone Lee, i 17 di Smarzek e i 14 di Lohuis, che mette a referto 5 muri personali, per battere l’Aeroitalia Smi Roma al PalaTiziano. In un palazzetto molto caldo le rosa vedono interrompersi la striscia positiva fin quì sostenuta ma escono dalla Capitale a testa alta. Ora bisogna ripartire per pensare ad affrontare al meglio le due sfide ravvicinate con Conegliano e Milano entrambe al PalaRadi.

Primo set. La palla out di Smarzek dalla seconda linea apre il match, Bici allunga, Rivero ribadisce in diagonale, 3-0 Roma. Ci pensa Lohuis in fast a trovare il primo punto rosa, 1-3, il suo ace poi accorcia nuovamente, 2-3. Lee piega le mani del muro e fa 3-4. Ancora la schiacciatrice americana in maglia rosa mette il pallone tra muro e rete, 4-5. Bel primo tempo di Manfredini che lascia la difesa immobile, 5-6, il murone di Smarzek poi su Rivero pareggia i conti, 6-6. Hancock salva un gran pallone, Lee trasforma, 9-8 Vbc, Lohuis allunga e trova il 10-8. Lee spara a tutto braccio la sua diagonale, 11-9, Melli poi ci prova ma il monster block di Hancock manda tutti al time out per coach Cuccarini sul 12-9 Casalmaggiore. Si torna in campo e Lohuis sigla il suo secondo ace personale beffando Rivero e Melli, la battuta seguente è ancora un altro ace su Melli, 14-9 ancora time out Roma. Il ritorno in campo è ancora di tinte rosa, mani out di Lee, 15-9. Due super salvataggi delle rosa e Lee trasforma, 16-10. Smarzek prende l’ascensore e mette giù dal cielo la sua parallela, 17-10, poi con un’altra gran botta l’opposta polacca allunga 18-10 e Colombo con un tocco a muro completa il break, 19-10. Manfredini in seconda battuta costringe la difesa a mandare il pallone in tribuna, 20-11. Rivero manda out il suo tentativo, 21-12, il murone di Smarzek poi sulla spagnola fa 22-12, Lohuis chiude il break, 23-12. Smarzek trova la palla del set abbattendo Bechis in diagonale, 24-16, ma Ciarrocchi annulla. La battuta out di Rivero chiude 25-17. Top scorer: Bici 7, Lohuis, Smarzek e Lee 6.

Secondo set. Lee apre il parziale e allunga con un murone, 2-0. Lohuis poi trova l’ace del 3-0, Lee allunga 4-0 Vbc Trasporti Pesanti. Monster block di Lee che ferma anche l’aria, 5-2. Smarzek piazza il suo colpo e fa 6-3. L’opposta polacca mette la palla tra rete e muro e allunga 7-4. La Vbc sbaglia qualche attacco ma Smarzek rimette tutto in parità, 8-8, e Lohuis con un muro riporta avanti le sue, 9-8. Capitan Perinelli picchia forte e piega le mani del muro, 10-11. Roma spinge ma Simone Lee ferma la corsa, mani out, 11-13. Smarzek spara la bomba e Rivero manda la difesa out nel campo rosa, 12-14, arriva poi l’ace di Hancock che accorcia nuovamente, 13-14. Ci pensa una gran botta di Lee a pareggiare 14-14, time out per coach Cuccarini. Melli manda out il suo tentativo, 16-17, Manfredini poi costringe all’errore la difesa e pareggia 17-17. L’ace della centrale modenese porta avanti le rosa 18-17. Si lotta punto a punto, Roma si porta sul 21-19 e coach Pintus chiama time out. Si torna in campo e la battuta di Correa è out, 20-21. Lohuis costringe Rivero a mandare la palla sull’asticella, il quarto tocco fischiato alle padrone di casa pareggia i conti, 22-22. La palla a rete di Hancock regala la palla del set a Roma, 24-23, coach Pintus è costretto al time out. Bici chiude 25-23. Top scorer: Bici 7, Lee 7

Terzo set. Roma apre il set e Correa allunga in fast, 2-0. Smarzek chiude in parallela dalla seconda linea un’azione combattuta e trova il primo punto rosa, 1-3. Le padrone di casa si portano sul 5-1, coach Pintus chiama time out. Si torna in campo e la palla di Bici è out, 2-5. Lee spara sulle mani del muro e trova il punto del 3-7. Smarzek è attenta sotto rete e sfrutta la difesa errata di Roma, 4-8. Perinelli trova con una bomba il pallone del 5-9. Lohuis conclude un’azione davvero complicata, fast e 6-10, Bici poi manda out, 7-10. Schwan manda fuori il suo tentativo, 8-10, time out per coach Cuccarini. Lee slega il braccio ed interrompe la corsa capitolina, 9-13. Lee manda fuori di poco il suo tentativo, le padrone di casa si portano sul 15-9, time out per coach Pintus. Lee, con una palla morbida, trova il 10-16. Smarzek si inventa una super diagonale e fa 11-17. Rivero manda out, 12-18. Smarzek sfrutta il piano di rimbalzo del muro capitolino, 13-20. Cagnin piazza la sua parallela e Schwan non contiene, 14-22, la gran botta di Obossa accorcia nuovamente, 15-22, Lee chiude il break con un missile su Valoppi, 16-22. Correa stacca ad un piede e trova il pallone del set, 24-16, la battuta out di Bici annulla. La battuta out di Colombo chiude 25-17. Top scorer: Bici e Rivero 4, Lee 5

Quarto set. Si riparte con Cagnin per Perinelli. Lee apre la frazione con una diagonale a tutto braccio, Bici pareggia subito i conti, 1-1, è ancora Lee poi a portare avanti le sue, 2-1. Roma si riporta avanti ma Smarzek ristabilisce l’equilibrio, 3-3, per poi costringere all’errore Bici e mandare le rosa sul 4-3. Le lupacchiotte si portano sull’8-4, coach Pintus deve chiamare time out. Si torna in campo e la pipe di Lee è devastante, 5-8, Lohuis poi blocca il tocco di seconda di Bechis, 6-8. Arriva anche l’ace di Manfredini, 7-8, time out per coach Cuccarini. Si torna in campo e Smarzek piazza la diago che la difesa non contiene, 8 pari. Arriva il murone di Lohuis che blocca l’incursione giallorossa e manda avanti Casalmaggiore 9-8, ma la battuta out di Manfredini ripareggia i conti 9-9. Le padrone di casa iniziano a spingere forte ma il muro rosa blocca l’incursione, 10-14, Cagnin in rincorsa poi accorcia, 11-14. Mani out di Lee, 13-16. Gran botta di Simone Lee, il muro non contiene e fa 14-17 , poi la schiacciatrice americana accorcia, 15-17. Schwan ci prova ma Smarzek è ben appostata, muro e 16-17, time out per Roma. Si torna in campo e il muro di Lee su Correa è imperioso, 17 pari. Correa fa 20-17 e coach Pintus chiama time out. Manfredini spara il suo primo tempo e fa 18-23 poi, con lo stesso fondamentale accorcia nuovamente, 19-23, Bici manda out e regala il 20-23 a Casalmaggiore. Correa trova la palla del match, 24-20, ma la battuta della stessa centrale finisce a rete. Cagnin annulla un’altra volta, 22-24. Bici chiude 25-22.

IL COMMENTO – Linda Manfredini, Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: “Abbiamo giocato molto bene nel primo set aggredendole fin da subito, negli altri parziali forse è salita la stanchezza delle gare precedenti e non siamo riuscite a metterle in difficoltà. Abbiamo ancora diverse partite davanti e le affronteremo al meglio lavorando tanto anche in palestra”.

