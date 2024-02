Il maestro Giovanni Allevi torna a Cremona: il suo Piano solo tour a gennaio 2025 farà tappa al Teatro Ponchielli.

La presenza come ospite d’onore alla 74esima edizione del festival di Sanremo il 7 febbraio, è stata la ripartenza per il “filosofo del pianoforte” dopo l’annuncio della malattia a giugno 2020.

Il compositore e pianista sta infatti combattendo la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo.

Attraverso i suoi canali social Allevi ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di follower che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici.

Grande emozione ha suscitato il suo monologo all’Ariston e per venire incontro alle tante richieste sono state annunciate alcune nuove date di concerto in pianoforte solo, mentre altre già in programma non sono mai state annullate perché molti fan hanno tenuto ben stretto il loro biglietto, dimostrando ancor di più l’enorme affetto per l’artista e la grande attesa del suo ritorno sulle scene.

L’appuntamento a Cremona per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile e per sabato 11 gennaio 2025 alle ore 21:00.

