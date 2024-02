Autostrade, Fontana (Aspi) “Infrastruttura strategica per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia l’80-90% di persone e mezzi transita su gomma, per cui l’infrastruttura stradale e autostradale è strategica per l’economia e lo sviluppo sociale del Paese”. Lo ha detto Luca Fontana, direttore Ingegneria e realizzazione di Autostrade per l’Italia (Aspi), alla seconda giornata della Scuola di formazione politica della Lega.“Abbiamo un volume di traffico di circa un miliardo di veicoli all’anno, 2,3 milioni circa di veicoli al giorno”, ha aggiunto.

