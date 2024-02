Cortei, Sala “Si respira clima di repressione e non va bene”

MILANO (ITALPRESS) – “Questo clima da repressione che un po’ si respira oggettivamente non va bene. Erano ragazzi, studenti, non mi sembrava proprio il caso di intervenire in quel modo. Quindi bene Mattarella e il suo richiamo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Humanitas University alla domanda sulle parole del Capo dello Stato dopo gli episodi di Firenze e Pisa dove sono stati manganellati studenti durante un corteo pacifico pro Palestina.

