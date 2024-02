Si terrà giovedì 29 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Grontardo, il funerale di Emiliano Magni, il 32enne scomparso la scorsa settimana in un tragico incidente in moto. La camera ardente verrà allestita all’ospedale maggiore di Cremona da martedì 27 febbraio, a partire dalle 14 e fino alle 18. Mercoledì sarà aperta tutto il giorno, mentre giovedì solo al mattino. La salma partirà poi per Grontardo, dove alle 14.30 verranno celebrate le esequie. Successivamente il giovane verrà sepolto al cimitero di Grontardo.

Emiliano Magni è morto nel pomeriggio di giovedì lungo la via Bergamo, nel tratto tra Casalbuttano e Casalmorano. Erano da poco passate le 16 quando si è verificato lo scontro che gli è stato fatale: la sua moto è stata centrata da una vettura che aveva invaso la sua corsia, a seguito di un tamponamento. Un impatto violentissimo e un volo sull’asfalto, che gli è costato la vita.

Nella giornata di lunedì è stata eseguita l’autopsia sul corpo del 32enne, per chiarire le dinamiche che l’hanno portato alla morte. lb

