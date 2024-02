Una nuova e fondamentale tappa nel virtuso percorso Thisability e i suoi ragazzi, il progetto nato per sensibilizzare il territorio all’inclusione attiva delle persone con disabilità in eventi e contesti pubblici in collaborazione con Meraki e Anfass, questa volta grazie alla Panettoneria 365 i ragazzi hanno avuto un ruolo attivo nel confezionamento di colombe pasquali che verranno poi vendute al Thisability Usc Store dai primi di marzo come spiega il portavoce di ThisAbility Alessandro Corbari. Il ricavato andrà, come sempre, all’associazione.

Una collaborazione che vede protagonista anche la “Panettoneria 365” iniziata per la festa del torrone e che vuole arrivare ad offrire un posto di lavoro per i ragazzi con disabilità racconta l’amministratore dell’azienda Alberto Corcella. Per i ragazzi si tratta di una esperienza fondamentale e e loro si divertono insieme.

Lorenzo Scaratti

