Maltempo, Fontana “Faremo ricorso contro decisione del Tar”

MILANO (ITALPRESS) – “Dopo che per anni le decisioni dei vari Tar ci hanno detto che la forma nella pubblica amministrazione è anche sostanza, in questo caso abbiamo applicato la forma. In questo caso per la prima volta il TAR ha detto che al contrario lasostanza prevale sulla forma. Ne prendiamo atto e chiederemo al Consiglio di Stato se anche il Consiglio è di questa opinione.Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’HumanitasUniversity rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se farà ricorso contro la decisione del TAR in merito ai rimborsi peròdanni del maltempo dello scorso luglio. Domanda alla quale Fontana ha risposto “certo”.

xh7/trl/gsl