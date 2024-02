Meloni “Agricoltori non difendono privilegi”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è chi ha detto e scritto che gli agricoltori sono scesi in piazza per difendere i loro privilegi. Io credo, invece, che gli agricoltori abbiano tutto il diritto di far sentire la loro voce e chiedere quel che qualunque lavoratore chiede: il riconoscimento del giusto prezzo per il lavoro che svolge e un sistema di regole che difenda e sostenga quel lavoro. Questo sarebbe un privilegio? Io credo che non sia un privilegio, è una battaglia di buon senso, concreta e reale”. Lo dice il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all’Assemblea di Confagricoltura a Bruxelles.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)