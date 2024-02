Torna domenica 3 marzo in piazza Stradivari a Cremona la manifestazione “Le strade del gusto, della bellezza e del gioco”. Si tratta della prima tappa del 2024 per una iniziativa che per tutta la giornata, dalle 9:00 alle 19:00, proporrà degustazioni e vendita di prodotti tipici, artigianato, musica di strada e giochi per bambini e adulti.

L’evento è stato ideato con l’obiettivo di promuovere la città, il commercio di vicinato e favorire la socializzazione tra i cittadini e offrire prodotti di qualità ai visitatori. Non mancherà lo spazio dedicato alla solidarietà, con la presenza di Associazioni ONLUS locali che promuovono le loro attività e la raccolta fondi. Il progetto ha ottenuto il Patrocinio e la collaborazione del Comune di

Cremona ed è inserita nel Bando “Le 4 Stagioni di Cremona 2024”, un’iniziativa che mira a valorizzare le peculiarità della città e a favorire l’economia locale.

Nel corso della giornata anche un ricco programma di intrattenimento con la musica di Andrea Pini artista di strada accompagnato dalle note della sua chitarra; dopo il successo dell’anno scorso torna il Professore Piero Costantini che proporrà i suoi giochi matematici rompicapo e di magia; uno spazio è dedicato alla promozione turistica della provincia di Cremona e della Regione Lombardia.

Una manifestazione pensata per offrire l’opportunità di fare acquisti di qualità e di visitare la città di Cremona, che si trasformerà in un palcoscenico di cultura, gusto e intrattenimento.

