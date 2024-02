Denunciati dai carabinieri due uomini di 19 e 26 anni, con precedenti di polizia a carico, ritenuti responsabili di indebito utilizzo di carta di pagamento. I militari sono partiti da una denuncia di utilizzo indebito di una carta di pagamento da parte di ignoti presentata a metà ottobre scorso presso la Stazione di Soresina da un uomo del posto che aveva riferito di avere verificato che, alcuni giorni prima, la sua carta era stata utilizzata per effettuare due prelievi, per alcune centinaia di euro, presso uno sportello ATM, ma non capiva come potesse essere accaduto tenuto conto che ha detto che la carta era rimasta sempre nella sua disponibilità.

I militari hanno quindi verificato che, in effetti, i due prelievi erano stati effettuati in tarda ora notturna presso uno sportello del paese e hanno richiesto e ottenuto le immagini delle telecamere di sorveglianza. Partendo dagli orari in cui erano stati effettuati i prelievi, hanno controllato le immagini, notando che quella carta era stata utilizzata da due uomini. I volti dei due erano ben visibili e i militari li hanno rapidamente identificati nelle due persone già note per altre vicende di carattere penale.

Non è ancora chiaro come i due siano entrati in possesso della carta prepagata.

