Cremona dedicherà due nuovi spazi ad Alamiro Puerari e Lea Garofalo. Via libera dalla commissione toponomastica presieduta dall’assessore alla cultura del comune di Cremona Luca Burgazzi. Due figure importanti, la richiesta è stata fatta dai consiglieri di Fare nuova la città, Cremona Attiva e Sinistra per Cremona Energia Civile.

Puerari, scomparso 120 anni fa fu una figura importante per Cremona perché destinò il suo intero patrimonio all’educazione e alla tutela dei piccoli, dei deboli, con la creazione di asili infantili e ospedali dei bambini e all’istituto Manini.

E’ stata informata l’associazione Lazzaro Chiappari – ex allievi Orfanotrofio e Manini che si è detta interessata all’iniziativa visto il beneficio che ne conseguì appunto agli allievi dei due Istituti accorpati nell’Opera Pia Istituti Educativi, in cui Lazzaro Chiappari ne era reggente per conto della congregazione della Carità da cui deriva la Fondazione Città di Cremona.

Per Puerari sarà posta una targa nei giardini situati in largo Paolo Sarpi, mentre a Lea Garofalo, testimone di giustizia, visto il risicato numero di vie e spazi urbani sarà dedicato uno spazio davanti all’Itis, che è la scuola capofila del centro per la legalità.

Silvia Galli

