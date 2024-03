La Guida Michelin spegne 70 candeline

MILANO (ITALPRESS) – Il 2024 sarà un anno importante per Michelin. A pochi mesi dal 60esimo anniversario dello stabilimento di Cuneo, a novembre l’edizione italiana della celebre guida festeggerà il traguardo dei 70 anni. Presentata la prima volta nel 1956, la pubblicazione ha accompagnato i viaggiatori italiani dal periodo del boom economico seguendo lo stesso spirito della prima edizione assoluta, apparsa in Francia nel 1900. Un supporto alla mobilità che deve la sua notorietà a tre fattori: la diffusione in 44 paesi, la chiarezza e la longevità.

