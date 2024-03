Mini Countryman, off-road per tutti

ROMA (ITALPRESS) – Arriva la terza generazione per la mini Countryman. Sono quattro i nuovi allestimenti. Ampia scelta per le motorizzazioni: benzina, tre cilindri, trazione anteriore da 170 Cavalli; quattro cilindri duemila, integrale con potenza da 218 Cavalli; John Cooper Works da 300 Cavalli e velocità massima di 250 km/h. Prossimamente arriverà anche la diesel da 2.000 centimetri cubici e 163 Cv. Se si sceglie l’ elettrico, potenza da 204 Cv per la E e 313 per la versione SE a quattro ruote motrici. La Nuova Mini Countryman C cresce da 136 a 170 Cv grazie alla tecnologia mild hybrid 48 V. Fra le novità, l’adaptive cruise control, il parking assistant, l’automatic tailgate ed il sistema di navigazione incluso nel display Oled di ultima generazione. I prezzi variano dai 34.900 Euro della Mini Countryman C ai 51.000 Euro della Mini Countryman John Cooper Works ALL4 da 300 Cv.

tvi/gtr

© Riproduzione riservata