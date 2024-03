Olio, Magliocchi “Produzione va sostenuta senza interventi a pioggia”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi non chiediamo interventi a pioggia per mandare avanti le nostre aziende, chiediamo di avere sostegni diretti alla produzione per fare sempre meglio senza abbandonarla. Noi siamo soggetti alle calamità naturali, all’incertezza e agli imprevisti del tempo”, per questo “si chiede l’abbattimento dei costi dei carburanti, di combattere la concorrenza sleale, il supporto al credito per l’agricoltura”. Così Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio di Calabria Igp, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.

sat/gsl