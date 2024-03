Madre Terra – Costi ambientali ed economici della dissalazione

ROMA (ITALPRESS) – Sarà presentato il 7 marzo, alle 11.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4), lo studio “Costi ambientali ed economici della dissalazione” in occasione della conferenza stampa “Crisi idrica: soluzioni normative e tecnologiche verso la Giornata Mondiale dell’Acqua”, organizzata dalla Fondazione UniVerde e da Marevivo. L’iniziativa è promossa in partnership con Marnavi e Idroambiente e con la Media partnership di Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030, SOS Terra Onlus.

mgg/gtr

© Riproduzione riservata