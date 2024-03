Tailleur nero, tacchi, fede e un anello prezioso. Chiara Ferragni ospite domenica sera a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. “Tremo un po’” dice la Ferragni “È stato un periodo tosto durato due mesi e mezzo. Ma la mia storia è piccola rispetto alle tragedie che accadono nel mondo, mi sono trovata al centro di un’ondata di odio. Pensi che una come me sia preparata. Però niente ti prepara alla violenza, è stato difficile anche per me che sono iper-preparata”. Un riferimento all’atmosfera sui social che “le cose vanno male è un incubo. Ti osannano e ti senti invincibile, vieni criticato è più difficile”.

Il conduttore entra nel vivo chiedendo sulla situazione del Pandoro Balocco e della fine della storia con Fedez. “Tutto è iniziato il 15 dicembre 2023 – dice la cremonese – spartiacque della vicenda Antitrust, pensavo di aver fatto operazioni in buona fede, mi sono resa conto che se alcuni avevano frainteso le mie intenzioni le cose potevano essere fatte meglio. La beneficenza va fatta in modo privato ma a volte anche in modo pubblico può accendere un faro, creare fenomeni di emulazione, a Sanremo ho donato il mio cachet alle donne vittime di violenza degli uomini.

La stessa cosa nel periodo del Covid, io e Federico abbiamo donato 50 mila euro l’uno, se non avessimo comunicato sarebbe rimasta a 100 mila euro”. Ferragni parla di “errore di comunicazione, non dovevo cercare di essere forte e perfetta, è bello far vedere le imperfezioni, guardavo modelle, attrici e cantanti e dicevo ‘wow, niente mi potrà scalfire’. Sono arrivata ad avere obiettivi ma la insicurezze sono le stesse che mi portavo dentro da bambina, ti rimangono per sempre. Avere un gruppo di supporto ti può aiutare”.

Poi la domanda più attesa, sul matrimonio con Fedez. “Mi piacerebbe essere una stratega, purtroppo non è così. I follower imparano a capirti anche vedendo una foto anche se tanti altri vedono del marcio”. La crisi è dunque confermata, per la prima volta pubblicamente, ma non parla dei motivi. “Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che chiudiamo i ponti, è un periodo di crisi, ma ne abbiamo avuti anche in passato, questa è un po’ più forte”.

© Riproduzione riservata