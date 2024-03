Il caso dell’impianto di biometano al confine sud del territorio di Cremona, a ridosso di Bosco ex Parmigiano, arriva nel programma di approfondimento della Rai “Petrolio”, di Duilio Gianmaria. Andrà in onda su Rai3 martedì 5 marzo dalle 21,15 il servizio girato nel corso dell’assemblea del 12 ottobre scorso a Gerre de’ Caprioli.

“Ringraziamo scrive il Comitato BiometaNO – Mariagrazia Bonfante per il grande lavoro svolto nel costruire una così efficace rete di relazioni a sostegno dei cittadini di tanti territori afflitti dalla medesima speculazione e rinnoviamo il nostro plauso ai Sindaci Marchi e Ferrarini per il determinante sostegno della nostra battaglia”.

L’azione del Comitato prosegue anche sul fronte dei rigorosi approfondimenti tecnici in vista della prossima Conferenza dei Servizi che si terrà nel mese di maggio a seguito della richiesta avanzata da A2A di prorogare i termini per la consegna della documentazione integrativa in risposta alle numerose osservazioni depositate dagli Enti preposti oltre che dai Comuni di Gerre e Bonemerse e dal Comitato BiometaNO Cremona stesso.

