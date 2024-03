La Vanoli fatica a entrare in partita e regala tutto il primo tempo ai padroni di casa. La reazione arriva, ma è tardiva e non basta una grande generosità della squadra di coach Cavina e un Denegri da 21 punti a ridare la vittoria ai biancoblù. Vince Brindisi 79 a 76.

Quintetti. Happy Casa Brindisi: Morris, Sneed, Laszewski, Bayehe, Washington; Vanoli Cremona: Adrian, Zegarowski, Pecchia, Denegri, Zanotti

La cronaca della partita. Partenza sotto tono per Cremona, orfana di Golden e con Zanotti in quintetto e un Adrian non in perfetta forma. Ne approfittano i padroni di casa che impongono il proprio ritmo portandosi sul 10 a 2 dopo pochi minuti. Cremona riesce a rientrare fino al 10 a 7, grazie a 5 punti del capitano. Brindisi conduce per tutto il quarto che si chiude sul 21 a 14, con la Vanoli ancora una volta in difficoltà dalla distanza (0/3).

Anche il secondo periodo l’Happy casa riesce a limitare le bocche di fuoco biancoblù che nei primi 5′ minuti vanno a segno con un unico canestro di Simone Zanotti. E’ Matteo Piccoli a segnare la prima tripla della gara proprio allo scoccare del 15′, mentre Brindisi allunga portandosi in doppia cifra di vantaggio. Ha un sussulto d’orgoglio la Vanoli nel finale che si riporta sotto il -10. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 38 a 29 per i padroni di casa.

Avvio difficile anche nel terzo quarto, con la Vanoli che fatica a trovare continuità al tiro ma prova a rimanere attaccata alla partita come può. La reazione della Vanoli arriva nel finale con la squadra di Demis Cavina che riesce quanto meno a limitare i danni, portandosi al -9 sul 58-49 sulla penultima sirena della partita.

Quattro punti di fila di Paul Eboua in apertura di quarto portano la Vanoli a -5 e riaccendono le speranze degli uomini di coach Cavina. Denegri si dimostra ancora una volta l’arma in più della Vanoli che si porta clamorosamente sul 66 pari grazie a una splendida tripla di Denegri per un finale tutto da vivere. Due errori dall’arco di Cremona e due centri per Brindisi riportano avanti l’Happy Casa sul 72-66. 21″ dalla sirena sono solo 2 i punti che dividono le due squadre, ma un antisportivo fischiato a Denegri alimenta le possibilità di Brindisi. Il finale è per cuori forti con un solo punto a dividere le due squadre ma solo 4″ da giocare. Nell’ultima azione della gara la Vanoli non riesce a fermare fallosamente gli avversari che vanno a canestro e finisce 79 a 76.

Se ancora una volta sono gli ex dell’A2 a trascinare la squadra, con 21 punti di Denegri, 13 di Eboua e 10 di Pecchia, autore anche di 8 rimbalzi, sono gli americani a non portare contributo alla squadra, senza Golden infortunato, e un McCullough da 9 punti, sorprende ancora una volta la difficoltà di Zegarowski di entrare nei meccanismi del gioco, solo 2 punti e -6 di valutazione in 17′ di gioco.

Cristina Coppola

