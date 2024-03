Grazie al successo in extremis contro il Modena con gol di testa decisivo di Bianchetti, la Cremonese si è ripresa il secondo posto solitario in classifica.

I grigiorossi sono imbattuti nel girone di ritorno, avendo raccolto sei vittorie e tre pareggi nel 2024. Un bottino niente male, ma che non è bastato per conquistare margine di vantaggio rispetto alle inseguitrici. Anche Como e Venezia, infatti, stanno andando fortissimo. Tanto che in classifica un solo punto separa seconda, terza e quarta. La graduatoria recita: Cremonese 53 punti, Como 52 e Venezia 51.

Il girone di ritorno della Cremonese è iniziato con un mini filotto di quattro vittorie di fila, tutte di misura e con lo stesso punteggio (1-0). A farne le spese: Cosenza, Spezia, Brescia e Lecco. Dopo il poker di successi sono arrivati tre pareggi consecutivi contro Reggiana, Ascoli e Palermo. Nelle successive due uscite i grigiorossi hanno battuto Sampdoria e Modena. In tutto sono 21 i punti conquistati dalla squadra allenata da Stroppa nel girone di ritorno. In queste nove gare, la Cremo ha realizzato 10 gol e ne ha incassati soltanto 4.

Il Como nel nuovo anno ha messo assieme cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte per un totale di 17 punti. Il Venezia, invece, nel ritorno ha vinto cinque gare, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre, per un totale di 16 punti.

I numeri dicono che i grigiorossi nel 2024 sono andati finora più forte rispetto a Como e Venezia.

Un rendimento che ha permesso alla Cremonese di rimontare lo svantaggio accumulato nel girone d’andata rispetto alle due concorrenti.

Questa la classifica del solo girone di ritorno, con le prime sei:

• Cremonese 21

• Parma e Catanzaro 18

• Como 17

• Venezia 16

• Palermo 14

Mauro Maffezzoni

