Una vittoria pesante, arrivata grazie al carattere di una squadra che non muore mai. La Cremonese passa all’ultimo respiro, in dieci uomini, al Braglia di Modena, grazie al colpo di testa di Bianchetti che manda in paradiso i grigiorossi. L’1 a 0 finale porta i ragazzi di Stroppa al secondo posto solitario.

Partono fortissimo i padroni di casa, che vanno a un passo dal vantaggio al primo minuto di gioco: Gerli semina il panico arrivando alla conclusione dopo venti metri palla al piede, il suo tiro viene respinto da Jungdal, sulla sfera si avventa Gliozzi che calcia praticamente a colpo sicuro, ma Antov compie una vera e propria parata con i piedi, salvando il risultato. Al 6′ cross di Zanimacchia, Pickel devia con la punta, Seculin blocca senza grossi problemi. Al 7′ ci prova invece Battistella da fuori, Jungdal respinge. Al 38′ cross preciso di Coda per Pickel che stacca di testa ma mette di poco alto. Al 42′ occasione enorme per il Modena: palla in profondità di Palumbo per Corrado che, a tu per tu con Jungdal, mette fuori di un nulla. A ridosso del termine della prima frazione Coda ci prova dai venticinque metri, Seculin blocca in due tempi.

La ripresa si apre con Palumbo che calcia a giro da fuori alla ricerca del secondo palo, Jungdal blocca con un volo plastico. Al 57′ la risposta dei grigiorossi con Sernicola che vince un rimpallo e prova la conclusione con il mancino, Zaro salva sulla linea. Vista l’inerzia della partita, Stroppa prova a fare qualche cambio, inserendo la qualità di Vazquez al posto di un poco brillante Falletti, oltre ad Abrego, Ghiglione, Ciofani e Majer. La partita non cambia spartito, con la Cremonese che però all’84’ rimane in dieci: Ponsi trattiene Johnsen, il norvegese da terra commette fallo di reazione, rimediando un rosso più che evitabile, anche in vista del big match di settimana prossima contro il Como. In inferiorità numerica i ragazzi di Stroppa rischiano al 92’ con il palo di Ponsi, ma la vincono con il cuore al 95’: Sernicola crossa di mancino, Bianchetti sul secondo palo colpisce di testa e batte Seculin, portando in vantaggio i suoi. E’ l’ultima gigantesca emozione della partita, che termina con il risultato di 1 a 0.

Il risultato del Braglia porta la Cremonese al secondo posto, a +1 sul Como e +2 sul Venezia. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 9 marzo alle 16:15 allo Zini contro il Como, una sfida chiave per la stagione.

Simone Guarnaccia

